“Abbiamo inviato all’Unione Provinciale Agricoltori, alla Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e alla CIA Agricoltori Italiani della provincia di Foggia la piattaforma per il rinnovo del C.P.L. dei lavoratori agricoli per la provincia di Foggia”.

Lo annunciano Giovanni Tarantella segretario generale FLAI CGIL, Donato Di Lella segretario generale FAI CISL e Antonio Castriotta segretario generale UILA UIL di Foggia. “Bisogna evitare che il settore agricolo diventi un settore emarginato e non assuma nel prossimo futuro un ruolo trainante dell’economia della Capitanata: In futuro, sarà sempre più difficile trovare manodopera di ricambio generazionale, se non si garantirà una remunerazione salariale appropriata e più stabile agli addetti. Il rinnovo del C.P.L., se inserito in questo quadro, potrà suscitare interessi nei confronti di chi si appresta ad inserirsi nel mondo del lavoro. Per questo – sottolineano Tarantella, Di Lella e Castriotta – bisogna garantire la valorizzazione del settore agroalimentare nel rispetto della sostenibilità ambientale ela professionalità e stabilità nei rapporti di lavoro, valorizzando la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Un altro fattore importante su cui puntare riguarda la sicurezza alimentare da garantire ai consumatori, e questo si potrà ottenere solo se si punterà sulla qualità delle produzioni e sulle risorse valoriali dell’agricoltura della Capitanata, che potrà recitare, così come fatto in passato, un ruolo importante non solo sul mercato europeo, ma anche su quello globale. Per questo – concludono i segretari territoriali di Foggia di FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL – lo strumento principale per perseguire questi obiettivi rimane il rinnovo del C.P.L. per il quale di confida di poter iniziare il confronto negoziale entro i termini previsti dall’art. 3 del vigente CCNL”.