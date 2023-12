“Rap Against the War” è il tema dell’atteso evento che ritorna a Stornara in un’edizione invernale e rinnovata. Il festival del Rap più famoso della Puglia assume un significato particolare, in quanto vuole rappresentare, per la popolazione di Stornara, l’occasione per superare i momenti difficili e per lanciare un messaggio di pace.

Il Festival, in programma giovedì 07 dicembre a partire dalle ore 20:00 presso Piazza della Repubblica di Stornara, vedrà la partecipazione di importanti artisti quali Giaime, Vega Jones, Nerone, Ensi, Extrapolo il concerto è gratuito.

Inoltre, la novità di questa edizione sarà un contest a premi rivolto a giovani musicisti che avrà luogo dalle ore 16:00 presso l’area mercatale.

L’edizione 2023 è promossa da comune di Stornara in collaborazione con ARCI “Travel” aps ed il patrocinio di Regione Puglia Dipartimento del Turismo, ARET PugliaPromozione e Teatro Pubblico Pugliese.