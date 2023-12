La matematica è o non è un’opinione? Conoscere la sua evoluzione storica, i grandi dibattiti, le innovazioni e le infinite applicazioni è la chiave per viverla e comprenderla senza paura, e farne uno strumento prezioso per risolvere i problemi della vita quotidiana.

Secondo appuntamento della Rassegna “Una campagna di libri” con il matematico, fisico e divulgatore scientifico, Rocco Dedda per la presentazione del suo libro “La matematica della felicità”, Piemme edizioni. Dialoga con l’autore Annalisa Grillo. Introduce Paola Grillo.

Appuntamento Venerdì 15 dicembre alle ore 18.00 presso la Massaria Agriresort, SP 83 Orta Nova-Stornara.