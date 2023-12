Pubblicato sul nuovo portale istituzionale del Comune di Cerignola (https://comune.cerignola.fg.it/novita/avviso-pubblico-per-la-partecipazione-dei-minori-alle-attivita-sportive-e-culturali/) l’avviso pubblico per la partecipazione dei minori alle attività sportive e culturali, proposte dalle associazioni della città.

Il progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione di garantire che lo sport e la cultura siano un’opportunità per la socializzazione e l’inclusione oltre che per il benessere fisico e mentale. “Ho sempre pensato che lo sport insegni un concetto semplice e fondamentale: nessuno deve essere lasciato indietro e tutti hanno il diritto a vivere le stesse opportunità ed esperienze – spiega l’assessora alla Cultura e allo Sport, Rossella Bruno – ed è basandoci su questo insegnamento che abbiamo deciso di accogliere la fame di futuro che viene dai piccoli concittadini!”

La vicesindaca ed assessora al Welfare e Politiche di Benessere, Maria Dibisceglia, sottolinea che il nuovo avviso si inserisce nel solco degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030: “Gli ultimi dati dell’Osservatorio per i bambini ci restituiscono un quadro allarmante: uno su cinque non pratica sport e spesso non può farlo a causa delle condizioni economiche precarie della famiglia. Vogliamo provare ad invertire questa statistica, dando l’opportunità ai nostri giovani di frequentare palestre, luoghi di aggregazione, vivendo la città, in modo gratuito e grazie alla voglia di fare rete del nostro terzo settore, cuore pulsante della Cerignola dei diritti che stiamo costruendo.”