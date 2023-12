Orta Nova scende in strada per affermare la voglia di legalità. Lo ha fatto con un corteo speciale partito stamane dal Palazzo Gesuitico percorrendo poi le principali strade della città, con scuole, associazioni e istituzioni in corteo con vari interventi e oltre mille partecipanti, in una bella giornata di sole e legalità.

“Orta Nova è un territorio che attraverso i suoi giovani e l’incontro dei giovani con le istituzioni può esprimere tutte le potenzialità che sono sicuro essere presenti in questa comunità – afferma Angelo Caccavone, Commissario Prefettizio di Orta Nova -. I nostri giovani e la nostra comunità si devono riappropriare di Orta Nova, la devono difendere e valorizzare perché attraverso un’azione sinergica che parte dalle scuole, dalle parrocchie e dalle associazioni possano determinare una crescita profonda di una comunità che ha tanti valori, che crede nel lavoro e nelle istituzioni superando le connotazioni negative che hanno segnato recentemente la sua storia. I giovani devono essere i protagonisti della rinascita di Orta Nova”.

La giornata è stata caratterizzata dalla presenza di tanti giovani appartenenti ai vari istituti scolastici del territorio. “I ragazzi dell’istituto Olivetti si avviano alla professione e a un percorso di studi superiore e quindi è giusto che maturino lo spirito critico e il senso della cittadinanza attiva, per cui è importante partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della propria città e costruire assieme la legalità”, sottolinea Maria Carbone, Dirigente Scolastica dell’Istituto Olivetti di Orta Nova.

Orta Nova che attraversa un periodo non facile dopo lo scioglimento per mafia del Comune e attualmente Commissariata, è alle prese con emergenze quali sicurezza, dispersione scolastica, mancanza di riferimenti valoriali ma il lavoro di squadra può favorire un percorso di rinascita che può e deve partire dai giovani.