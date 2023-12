È una sfida importante quella che è partita proprio oggi da Candela, in provincia di Foggia. Un convegno promosso da Fismic Confsal, sindacato autonomo dei metalmeccanici, sul rilancio industriale del Mezzogiorno, non solo italiano ma europeo. all’Incubatore d’impresa di Candela aula gremita, con addetti ai lavori provenienti da tutto lo Stivale. Opinione condivisa è che i questo periodo di crisi economica, le regioni meridionali debbano necessariamente recuperare un gap importante che si è creato rispetto al resto d’Europa e questo può avvenire soltanto se la stessa Europa metterà a disposizione le risorse giuste.

Il convegno Fismic giunge proprio all’indomani da un’importante decisione: Parlamento europeo e Consiglio Ue hanno infatti raggiunto un accordo provvisorio sulle nuove norme per ridurre le emissioni di automobili, furgoni, autobus, camion e rimorchi. Le cosiddette regole Euro7 saranno meno rigide e consentiranno ai grandi stabilimenti del meridione, come quelli di Melfi e Foggia, di continuare a produrre automobili e veicoli commerciali che altrimenti sarebbero stati prodotti all’estero. Un primo passo verso la luce, ma c’è ancora tanto da fare.