Partiranno all’inizio del nuovo anno 2024 due nuovi corsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), completamente gratuiti, presso il Centro di Formazione “Padre Pio” di Orta Nova:

Operatore della ristorazione – Preparazione degli alimenti e allestimento piatti Tecnico delle produzioni alimentari – Indirizzo: lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno.

I corsi, in attuazione di quanto disposto dalla Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema duale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono stati finanziati dalla Regione Puglia con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentano un canale parallelo alla scuola superiore e prevedono il conseguimento, rispettivamente di una qualifica e di un diploma professionale riconosciuti in tutti i paesi dell’UE.

Il primo corso è un’opportunità molto interessante per 15 giovani che hanno terminato la scuola media e che non hanno ancora compiuto 25 anni che vogliono proseguire il loro percorso di studio in un nuovo canale formativo che si distingue per la forte vocazione laboratoriale e per attività in applicazione pratica. Il corso triennale (totale 3200 ore di cui 1060 ore in aula, 690 in laboratorio, 1450 in applicazione pratica anche presso aziende del settore) intende formare giovani che lavoreranno nel mondo della ristorazione e si cimenteranno in attività relative alla preparazione dei pasti con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti.

Al secondo corso possono partecipare massimo 15 allievi che hanno conseguito una qualifica triennale coerente e dopo aver concluso un percorso di Istruzione e Formazione Professionale realizzato presso un’istituzione formativa accreditata. È strutturato in attività di 990 ore in totale, di cui il 50% in applicazione pratica presso aziende del settore. Intende formare giovani per agevolare la transizione dal mondo della formazione a quello del lavoro e migliorare la loro occupabilità in professioni qualificate dell’industria alimentare e dei diversi ambiti della ristorazione commerciale e collettiva.

I corsi in partenza sono unici nel loro genere nella provincia di Foggia perché prevedono importanti innovazioni: contratti di apprendistato, laboratori di competenze strutturati in Moduli interdisciplinari, formazione e set d’aula “anticonvenzionale” grazie all’uso delle nuove tecnologie, laboratori di empowerment delle competenze rivolto a ragazzi e alle loro famiglie, Network con gli stakeholder, servizi di Placement in collaborazione con esperti di politiche attive del lavoro.

A gestire l’organizzazione e la realizzazione dei due progetti sarà appunto il Centro di Formazione Padre Pio – Ente di formazione accreditato alla Regione Puglia, unico presidio formativo alternativo alla scuola superiore nel territorio dei 5 Reali Siti che, per la realizzazione del progetto, si avvarrà della collaborazione di partner di primo livello tra cui enti pubblici, scuole statali, associazioni e organizzazioni sindacali, un’Agenzia per il Lavoro, aziende specializzate in settori specifici, imprese che ospiteranno gli allievi per le attività in applicazione pratica.

Tutte le attività saranno completamente gratuite e i partecipanti al corso avranno diritto ad una serie di benefit, tra cui indennità di frequenza oraria (€ 0,50/ora), rimborso spese di viaggio con mezzi pubblici, ecc…

Per informazioni dettagliate sui corsi sono disponibili i seguenti canali:

CFP Padre Pio – tel. 0885091220 – sito web: www.formazionepadrepio.it – Facebook: www.facebook.com/CFPpio