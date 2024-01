l Comune di Orsara di Puglia e quello di Bovino, con quest’ultimo capofila, hanno ottenuto un finanziamento di 60mila euro dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. Il finanziamento è stato ottenuto dopo la valutazione del progetto presentato nell’ambito del “Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento, in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne (anche in forma associata), di borse di studio per dottorati comunali”.

Il progetto avrà la durata di tre anni. Entro il triennio, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Bari, saranno dunque finanziati uno studio e il monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile, in coerenza con l’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In particolare, l’obiettivo è sostenere iniziative che rafforzino le attività economiche delle aree interne.

Il progetto di ricerca finanziato è incentrato su il “Vallo di Bovino e il brigantaggio” e, naturalmente, riguarda anche il territorio di Orsara di Puglia e le interconnessioni storiche, economiche, culturali e ambientali con il più vasto territorio dei due comuni. “Il progetto è stato valutato molto positivamente”, dichiara Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia, “tanto da figurare nelle primissime posizioni della relativa graduatoria di finanziamento. Anche in questo caso, come in molte altre occasioni, abbiamo privilegiato l’ottica della sinergia e della collaborazione territoriale, con un progetto che ci vede assieme a Bovino. Nel 2024, intensificheremo ulteriormente il lavoro nell’ambito dell’Area Interna e quello relativo ai fondi di sviluppo di carattere europeo, nazionale e regionale messi a disposizione per le zone montane”.