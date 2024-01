Sabato 27 gennaio 2024 dalle ore 10.00, presso il prestigioso Palazzo Dogana di Foggia, sede storica della Provincia, si terrà una conferenza incentrata sul capoluogo Dauno e sulla figura dell’Imperatore Federico II di Svevia, una delle personalità più importanti del Medioevo. L’evento “Federico II a Foggia: tra passato e futuro” rappresenta un’occasione per guardare al passato e per esplorare il legame tra la storia e il futuro, mettendo in risalto l’eredità del sovrano svevo.

Il programma prevede l’introduzione di Giuseppe De Lillo, presidente dell’Associazione Daunia in Italy APS. Seguiranno i saluti istituzionali di Giuseppe Nobiletti, Presidente della Provincia di Foggia, Maria Aida Episcopo, Sindaco di Foggia, Grazia Di Bari, Consigliera della Regione Puglia, e di Cesare Gaudiano, Presidente AICS del Comitato Provinciale di Foggia.

A moderare l’evento ci sarà il giornalista Alessandro Scolozzi.

Gli interventi:

Prof. Pasquale Corsi (Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia): Annotazioni su Foggia fridericiana. Le testimonianze di alcune fonti storiche

dott. Alessandro De Troia (Presidente di Gens Capitanatae APS): La Foggia del Duecento attraverso la rievocazione storica: spunti e opportunità

Prof. Pasquale Favia (Università di Foggia): Le testimonianze archeologiche della Foggia medievale per la coscienza e la valorizzazione del patrimonio culturale urbano

L’evento è aperto al pubblico e la partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti.