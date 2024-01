Si terrà sabato 27 gennaio il primo congresso provinciale di Fratelli d’Italia di Capitanata. All’evento parteciperanno, tra gli altri, il commissario provinciale uscente del partito, On. Galeazzo Bignami; il Ministro per gli Affari Europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, On. Raffaele Fitto e il Sottosegretario alla Salute, On. Marcello Gemmato.

I lavori congressuali, che avranno luogo nella sede di Formedil Cpt Foggia in via Napoli km 3,800, prevedono il dibattito assembleare dalle 9:30 alle 12:30. Successivamente si svolgeranno le operazioni di voto dalle 13 alle 18.