Depositata oggi la mozione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del regolamento del Consiglio comunale, dal titolo “Allungamento Pista Gino Lisa”, a firma Nunzio Angiola e Stefania Rignanese, del gruppo Angiola Sindaco. Il capogruppo e primo firmatario della mozione, prof. Nunzio Angiola, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Con estremo piacere comunico, come anticipato nel corso della riunione congiunta della Commissione AA. GG. e Ambiente e Territorio dello scorso 11 gennaio e nel corso della audizione in Commissione Ambiente e Territorio dell’ing. Vincenzo Marzi, responsabile della struttura territoriale Puglia di ANAS, dello scorso 24 gennaio, che oggi ho depositato, anche a nome della collega Stefania Rignanese del gruppo Angiola Sindaco, la mozione che impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi per l’allungamento della pista dell’aeroporto Gino Lisa”. Lo ha dichiarato il prof. Nunzio Angiola.

“Occorre procedere all’allungamento della pista per consentire, oltre ai voli di linea, i voli low cost e i voli charter, ma anche per riaprire con determinazione il dossier dell’hub aeroportuale agroalimentare che allo stato sembra essere stato destinato inopinatamente a Grottaglie”, ha aggiunto Nunzio Angiola.

“Occorre stanare non solo la maggioranza, ma tutto il consiglio comunale. Vogliamo capire chi è a favore e chi è contro l’allungamento della pista, una volta per tutte” ha infine chiosato l’ex candidato sindaco Angiola.