Si è conclusa positivamente l’interlocuzione tra l’amministrazione Comunale e l’Acquedotto Pugliese per la realizzazione di una rete idrica e fognaria che serva le zone di Via Torre Quarto e Via Melfi. La notizia è stata annunciata in un nuovo, cordiale incontro con i residenti, dopo i precedenti dei mesi estivi, che hanno accolto favorevolmente la notizia.

“Ho fortemente voluto un nuovo incontro con i residenti di Via Torre Quarto. – commenta il consigliere Comunale Matteo Conversano – L’accoglienza della notizia è stata molto positiva, soprattutto perché stiamo dando risposte a zone periferiche della città, dimenticate da quasi tutte le amministrazioni precedenti.”

“Non è stata un’interlocuzione semplice sotto il profilo tecnico, per la complessità e la vastità dell’intervento, ma alla fine nei prossimi mesi i cantieri, dopo un ultimo passaggio già avviato con l’Autorità Idrica Pugliese, per portare l’acqua in queste due fondamentali arterie cittadine avranno inizio, con un obiettivo ambizioso e che annuncio per la prima volta: Via Melfi, grazie a questa nuova infrastruttura, potrà diventare una nuova, tecnologica zona industriale.” Commenta così sul finale il sindaco Bonito.