Dopo tanta attesa, finalmente, sono partiti i lavori di riqualificazione del piazzale antistante la chiesa del SS. Crocifisso. Lo annuncia l’ex assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Orta Nova, Michele De Finis.

“Il nuovo progetto, approvato dalla giunta comunale Lasorsa il 22 dicembre 2022 (con fondi quasi raddoppiati rispetto a quello precedente!) e subito messo a gara per l’aggiudicazione, è stato pensato per dar vita ad un’unica grande piazza che fosse strettamente collegata alla chiesa – spiega De Finis -. La piazza presenterà un rigoroso disegno geometrico con masselli autobloccanti in cls bianchi, realizzato con diverse tipologie di pavimentazione che distingueranno la sede carrabile da quella pedonale. Il restringimento del marciapiede a ridosso del cortile condominiale consentirà l’ampliamento dell’area pedonale e una cortina di alberi, collocati all’interno di aiuole a raso, delimiterà la piazza sui tre lati. L’area che si va a definire risulterà uno spazio dinamico, facilmente adattabile a diversi scenari. Il sistema di faretti led a raso è stato, ad esempio, pensato per poter ospitare le funzioni religiose all’aperto”.

L’intervento prevede, spiega De Finis, la sistemazione dei marciapiedi perimetrali, la ridefinizione dell’illuminazione pubblica, l’inserimento di elementi di arredo urbano, un’area parcheggio con corsia di marcia e la presenza di un percorso tattile che agevoli i non vedenti e gli ipovedenti nel raggiungimento dell’ingresso pedonale della chiesa.