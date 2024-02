“Autonomia Differenziata Parliamone!”. Il Presidio ANPI Orta Nova organizza venerdì 23 febbraio alle ore 18,30 dibattito pubblico a Orta Nova dal titolo “Autonomia Differenziata Parliamone!” presso la Sala della Rimembranza, Palazzo Ex Gesuitico . “Abbiamo deciso di organizzare un pubblico confronto su quelli che saranno gli effetti pratici della norma denominata “Autonomia Differenziata” e di come questa norma impatterà concretamente con la vita dei cittadini, in modo particolare con quelli di una comunità come Orta Nova”, si legge nella nota degli organizzatori.

Il confronto vedrà la presenza di esperti su materie specifiche come la sanità e l’istruzione e la partecipazione anche del sindacato quale soggetto della rappresentanza generale; quello che intendiamo fare, con il supporto degli invitati, è sviscerare gli aspetti pratici di questa norma. Il confronto vedrà l’introduzione di Antonio Sette – Presidente ANPI Orta Nova, e vedrà la partecipazione per il comparto della sanità, del dott. Stefano Colelli – Direttore Centrale Operativa 118; Per il mondo della Ricerca e Istruzione del prof. Luciano Beneduce – Professore Dipartimento DAFNE UNIFG, per il mondo della rappresentanza dei lavoratori generale interverrà Daniele Calamita – Coordinatore CGIL 5 Reali Siti; le conclusioni del confronto saranno affidate a Michele Galante – Presidente Provinciale ANPI. Sarà prevista anche una diretta Facebook per seguire il confronto al link https://www.facebook.com/anpiortanova.