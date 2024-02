L’azione Officina di comunità, nata per animare luoghi e spazi di comunità per affezionare i cittadini ai quartieri, nell’ambito del progetto Foggia Lab, dà il via ad un ciclo di incontri, che si terranno nel mese di marzo, dal titolo “Venerdì per l’Opera” – guida all’ascolto di estratti di opere di Mozart, Rossini e Verdi.

GLI INCONTRI. Gli incontri si terranno presso il centro polivalente Parcocittà dalle ore 18,00 alle ore 20,00 e saranno condotti dal Maestro Marco Maria Lacasella, bibliotecario della BIblioteca di Foggia la Magna Capitana.

01.03.2024 Il 1^appuntamento, Le metamorfosi del Don Giovanni – ho fermo il core in petto non ho timor verro!

08.03.2024 2^ appuntamento, La favola in musica, Cenerentola – l’amor che trasfigura il cor!

22.03.2024 3^appuntamento, Amor sacro amor profano dal Rigoletto – io la lingua tu il pugnale.

IL PROGETTO. Il progetto Foggia Lab sta realizzando una rigenerazione urbana e recupero sociale di 2 quartieri in povertà educativa e oggetto di impoverimento del tessuto sociale, attraverso la valorizzazione di un bene pubblico e la progettazione dal basso, si sta strutturando una “Officina di Comunità” che funge da ammortizzatore e sviluppatore sociale, in cui ogni cittadino, dal più piccolo al più grande, individua e mette a disposizione la propria “advocacy” in un’ottica di co-working diffuso e di sussidiarietà orizzontale. Il progetto Foggia Lab, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, vede protagonisti diversi partner che costituiscono la rete operativa del progetto: L’aquilone – ETS capofila, il Polo Bibliomuseale di Foggia che metterà a disposizione, oltre al proprio patrimonio culturale ed esperenziale, i propri spazi e luoghi di aggregazione, il Comune di Foggia, l’Università degli Studi di Foggia, Energiovane APS, Istituto Comprensivo ‘De Amicis – Pio XII, iFun APS, Mira APS, Mag-movimento artistico giovanile APS, 8° Circolo Didattico San Pio X, Louis Braille Società Coop. Sociale Onlus, XI Circolo Didattico “San Ciro”.