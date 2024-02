Ennesima morte sul lavoro in Capitanata. A Stornara, in prossimità di un terreno agricolo in zona Contessa, un operaio 23enne, Francesco Albanese, è deceduto durante i lavori di messa in opera di un impianto di irrigazione. Secondo le ricostruzioni sarebbe rimasto schiacciato dal terreno accumulato in corrispondenza dello scavo effettuato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

“Ancora una volta la nostra comunità si trova a piangere un nostro concittadino deceduto sul posto di lavoro per un tragico e gravissimo incidente – commenta il sindaco di Stornara, Roberto Nigro -. In attesa che venga verificata con rigore la dinamica che ha portato a questa tragedia, dobbiamo dire a gran voce che, in ogni caso, questo è intollerabile e non più accettabile. In occasione dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino la nostra comunità di Stornara si stringe attorno alla famiglia, ai cari della vittima e a tutti i colleghi e le colleghe”.