Secondo appuntamento per “Oltre la maschera” la rassegna teatrale del comune di Ascoli Satriano che, per riispondere alle richieste di ingresso al Teatro del Centro Sociale, raddoppia con una pomeridiana. Due rappresentazioni per “The problem – una coppia in commedia” con Annika Strøhm e Saba Salvemini per uno spaccato familiare grottesco e ironico che lascia spazio a riflessioni anche sociali. Il servizio di Tonio Toma.