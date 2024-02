Continuano gli incontri tematici di ANPI Orta Nova. Domani giovedì 29 Febbraio 2024 alle ore 10 presso la sala delle Rimembranze del Palazzo ex Gesuitico di Orta Nova con l’Osservatorio Regionale per i neo fascismi di Puglia presenteremo il report 2023 sui movimenti neo fasciti. Report dettagliato su quelli che sono i movimenti estremisti di destra che violano i Valori Costituzionali Italiani. Evento aperto a tutti i cittadini. Un viaggio documentato in un mondo sempre più presente sulle cronache locali e nazionali. Con i partecipanti analizzeremo il fenomeno e cercheremo di dialogare sul tema. GLi interventi della Coordinatrice Dottoressa Antonella MORGA e il Presidente Provinciale ANPI Michele GALANTE saranno moderati dal Presidenente ANPI Orta Nova Antonio Sette. Entreremo in una tematica che i più pensano sia rilegata ai libri di storia che invece è presente, e sempre più spesso, sulle pagine dei quotidiani. Non una lezione frontale ma un discorso aperto con la platea per dialogare ed esprimere idee e opinioni sull’argomento anche a commentare quanto riportato dallo stesso report. L’idea di Anpi Orta Nova, con questa serie di incontri è intenzionare a riattivare un dialogo nella nostra comunità, essenziale per affrontare alcune tematiche che toccano tutti noi. L’evento sarà trasmesso sulla pagina facebook dell’ANPI Orta Nova al link

https://www.facebook.com/anpiortanova