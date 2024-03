25 richieste per 69 profili professionali sono pervenute presso i Centri per l’Impiego di Foggia e provincia nel corso della scorsa settimana. Resta alto il numero di professionisti ricercati nel settore turistico e della ristorazione (23 profili) e nel settore industriale (21 profili). Due richieste di personale riguardano il settore primario: autista mezzi agricoli (Lucera) e export manager (Cerignola). Per il settore secondario si cercano 41 professionisti: tecnico impiantista, consulenti commerciali del settore energia, apprendista parrucchiera, addetto alle vendite, disegnatore autoCAD, conducenti di bisarca per aziende site in Foggia, magazziniere consegnatario, tecnico specializzato in e-commerce, rappresentante di commercio, elettricisti nel territorio di Cerignola e Orta Nova. Un annuncio di lavoro è destinato agli iscritti al Collocamento mirato (art.18 c.2 L.68/99 – categoria protetta): operaio metalmeccanico a Foggia. Nel settore terziario, invece, 26 sono i posti attualmente vacanti: barista/banconista ad Ascoli Satriano, addetto a prodotti da forno, cameriere di ristorante, cuoco capo partita, bagnino, tirocinante addetto a funzioni di segreteria a Cerignola, incaricati alle vendite a San Severo, impiegato amministrativo a Manfredonia. Due annunci del settore sono indirizzati agli iscritti al Collocamento mirato (art.1 L.68/99 – disabili): addetti ai servizi di ristorazione e addetto all’help desk a Foggia.

Tutti gli annunci di lavoro, destinati ad ambo i sessi, sono consultabili sul sito “Lavoro per te – Regione Puglia” e sul portale “Sintesi Foggia”, dove è possibile reperire tutte le informazioni necessarie per presentare la propria candidatura inviando il curriculum vitae. Per chi intende intraprendere esperienze di lavoro all’estero è disponibile il portale regionale EURES per la consultazione delle offerte in territorio europeo e un servizio di consulenza presso i CPI del territorio. Il report completo è disponibile al seguente link: http://tinyurl.com/3ubdf325

Per aggiornamenti su offerte di lavoro, bandi e programmi regionali è attiva la pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia” raggiungibile al seguente link: https://tinyurl.com/mzw7yefw.

Per pubblicare annunci, inviare candidature e aderire alle politiche attive del lavoro cittadini e aziende possono rivolgersi ai sette Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia: Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia ai contatti presenti al seguente link: http://tinyurl.com/5n6jnkv5