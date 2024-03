Il Foggia gioca e crea, il Benevento segna e vince. Sa di beffa l’1-0 del Santa Colomba con cui i giallorossi superano i rossoneri al termine di una gara dove Millico e compagni avrebbero meritato quantomeno il pari per le tante occasioni create. Cudini fa di necessità virtù e conferma la difesa a 3 con Riccardi, Papazov e Salines davanti a Perina, a centrocampo Vezzoni e Silvestro agiscono da esterni mentre in mezzo vanno Odjer e Tascone mentre in avanti Schenetti ha il compito di ispirare Millico e Santaniello. Schema speculare per il Benevento di Auteri con Paleari tra i pali, in difesa Terranova, Berra e Capellini, a centrocampo agiscono Improta, Nardo, Pinato e Simonetti mentre in attacco tridente formato da Ciciretti, Lanini e Bolsius.

Il primo tempo è appannaggio dei rossoneri, che vanno vicino al vantaggio in tre occasioni. Al 12′ Millico si libera di un paio di avversari e calcia a botta sicura, Paleari libera come può sul palo e poi compie il miracolo su Santaniello che si era avventato per il tap in. I campani attaccano soprattutto sul versante destro e ci provano con un colpo di testa di Simonetti senza fortuna ma trovano di fronte un Foggia ordinato, dove Papazov fa un grande lavoro in difesa, Marino dà ordine al centrocampo e Santaniello fa una grande gara di sacrificio in avanti. I rossoneri crescono e nel finale di primo tempo vanno ancora vicini al gol: al 40’ Schenetti si invola in contropiede e costringe Paleari alla parata, poco dopo è Salines a divorarsi il vantaggio mandando a lato un colpo di testa a colpo sicuro. Nella ripresa il Benevento approccia meglio e va vicino alla rete con Berra che di testa impegna Perina. Il Foggia attacca negli spazi e prova a sfruttare le ripartenze, mantenendo la gara su ritmi piacevoli, ma al 55’ capitola al primo errore: Improta trova lo spazio giusto sulla destra e lancia Lanini in area che in uscita supera Perina. Il Foggia reagisce e va ancora vicino al gol nel finale con Santaniello che trova il muro campano a respingergli la conclusione a botta sicura. Finisce 1-0 al Santa Colomba, un risultato che sa di ingiustizia. Il Foggia contro il Picerno dovrà avere un pizzico di cattiveria in più.

Fonte foto Antonellis – Calcio Foggia 1920