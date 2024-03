Si indaga sulle persone vicine al sessantenne di Ischitella, Vincenzo Silvestri, per capire le cause della sua morte avvenuta ieri pomeriggio nella cittadina garganica. L’uomo è stato colpito in casa con due coltellate di cui una al petto e l’altra al collo, quest’ultima mortale. Dopo essere stato accoltellato, l’uomo è stato subito soccorso e trasportato in ospedale tramite servizio di elisoccorso ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’autore del delitto.

Sospettata dell’omicidio sarebbe al momento una donna di origini dell’est con cui l’uomo aveva una relazione e che era con lui quando sono arrivati i soccorsi. Per tutta la notte la donna sarebbe stata interrogata dagli inquirenti, che sulla vicenda mantengono il più stretto riserbo.

Secondo la ricostruzione, l’accoltellamento sarebbe avvenuto in casa del sessantenne al culmine di una lite e avrebbe causato la sua morte. Esclusa, quindi, al momento, la pista della criminalità. Da ricostruire anche il contesto in cui è avvenuto l’omicidio, che ha shockato la comunità di Ischitella.