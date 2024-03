Si svolgerà a Foggia venerdì 15 marzo 2024, alle ore 10.30, nella Sala Consiliare del Comune di Foggia, la presentazione delle proposte elaborate nell’ambito del processo partecipato del progetto “L’altra città” per valorizzare e rigenerare la Villa Comunale di Foggia. Promosso dal consorzio di cooperative sociali Oltre / la rete di imprese, il progetto ha concluso il suo cammino iniziato lo scorso 4 luglio, arrivando alla scrittura di una proposta concreta di miglioramento degli spazi del Parco Urbano Karol Wojtyla che sarà sottoposta nell’occasione all’Amministrazione Comunale Città di Foggia. Dopo la presentazione della proposta partecipata da parte di Antonio Cocco, direttore del consorzio Oltre, saranno i cittadini e le associazioni che hanno preso parte al processo di elaborazione a prendere la parola. Le conclusioni sono affidate a Francesco Strippoli e Mario Cagiano, consiglieri comunali che hanno preso parte a diversi momenti del percorso progettuale.

Recuperare l’identità, eliminare il degrado, avere luoghi sicuri in cui svolgere le attività. È da queste visioni e da ciò che si vuol far diventare la Villa Comunale che si deve partire per poter programmare un programma di iniziative da svolgere per riportare bambini, adulti, anziani, famiglia, la comunità attraverso azioni integrate, e restituire all’area verde il senso originario di giardino all’italiana con cui l’ingegnere Luigi Oberty la immaginò nel 1820 come spazio in cui stare insieme, passeggiare, socializzare. E’ questo il frutto del percorso che si è svolto tramite dieci incontri (chiacchierate, escursioni, world cafè, degustazioni, interviste, attività di animazione territoriale, spettacoli teatrali ed eventi culturali) finalizzati a capovolgere la realtà, immaginare e disegnare una città e una Villa diversa insieme. Il percorso è stato guidato da un facilitatore e da vari esperti che di volta in volta hanno dato il proprio contributo rispetto all’attività da realizzare: storici, giornalisti, architetti, urbanisti, conoscitori e frequentatori dei luoghi.

«La presenza di una partnership ampia e variegata ha consentito di costruire un percorso condiviso di grande impatto sociale, economico e culturale – spiegano dal consorzio Oltre – . Il procedimento partito dal basso è stato importante per definire l’elaborazione delle proposte di sviluppo (che interessano diversi settori: tutela del verde, sviluppo sociale ed economico, trasparenza, turismo e pianificazione territoriale) riguardanti il bene pubblico da presentare alle istituzioni comunali ma è stato importante anche per aver innescato un processo di cambiamento e trasformazione sociale attraverso la collaborazione e la partecipazione dei cittadini e delle varie organizzazioni locali aumentando il livello di innovazione e sperimentazione sul territorio».

Il dialogo instaurato con i partecipanti nel corso degli incontri ha consentito alle persone di conoscersi, avere fiducia e cooperare per un obiettivo comune. «Il valore del percorso sta anche nell’avere promosso l’utilizzo di una modalità di collaborazione realmente condivisa, attraverso l’utilizzo delle tecniche di progettazione condivisa in uso per la realizzazione dei progetti da consolidare e riproporre per altri interventi, come sottolineavano i partecipanti durante le attività». Adesso, dunque, le azioni programmatiche elaborate saranno presentate ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale venerdì 15 marzo in occasione di un momento di confronto aperto alla cittadinanza. Il progetto “L’altra città” è finanziato dall’avviso pubblico “Puglia Partecipa” della Regione Puglia.