Questa mattina, il giovane scrittore Mohamed Maalel, è stato ospite presso l’Istituto d’Istruzione superiore Adriano Olivetti sito in Orta Nova. L’autore ha incontrato, nell’Aula Frasca, gli studenti delle classi 2B LSU, 3 B LSU, 4 A LC, 5 B LSU e i docenti referenti: la professoressa Paola Grillo, il professore Arturo Gianluca Di Giovine e la professoressa Anna Nota. Gli alunni e i docenti hanno accolto Mohamed con un brano di Adriano Celentano “L’emozione non ha voce”. Durante l’incontro, lo scrittore ha presentato il suo romanzo dal titolo “Baba”, interagendo con i ragazzi che gli hanno posto domande. Il dibattito ha avuto la durata di circa un’ora e mezza, durante il quale sono emerse considerazioni, riflessioni e vissuti divergenti con cui gli studenti si sono confrontati e arricchiti. Rilevante è stato l’intervento di un ex studente dell’Olivetti, Eduard Costantin, con un passato per certi versi simile a quello dell’autore. Anche Eduard, con la sua testimonianza, ci ha permesso, come Mohamed, di continuare a riflettere su tematiche affrontate nel romanzo, quali l’importanza del passato di ognuno di noi. Significative sono state le parole conclusive di Mohamed, riprese dalle pagine del suo testo, secondo cui “noi non siamo figli dei nostri traumi”. Un messaggio di forza e coraggio, con cui il giovane scrittore spinge tutti noi a non diventare ciò che abbiamo vissuto. L’incontro si è concluso con un’intervista all’autore, seguito da firma copie e fotografie con alunni e docenti.

Alessia Lasorsa