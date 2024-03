“Abbiamo votato favorevolmente la pdl che ha come primo firmatario il consigliere Francesco Lanotte circa le disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d’appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale”. Il consigliere della Lega Joseph Splendido commenta con favore l’esame delle tre proposte di legge presentate in sesta commissione. “Condividiamo l’idea di dotare la Puglia di uno strumento che offra maggiori tutele ai lavoratori soprattutto nei settori nell’edilizia o meccanici. Condividiamo in particolare l’idea che l’accesso ai subappalti sia sproporzionato e penalizzi i lavoratori. Condividiamo anche l’idea della consigliera Laricchia di adottare misure a favore dei cosiddetti nidi aziendali. Ci riserviamo di verificare nel dettaglio l’ipotesi del salario minimo, al netto di eventuali politicizzazioni”. Circa la proposta di legge che ha come primo firmatario Renato Perrini, della pdl in merito a “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del disagio, devianza e marginalità minorile” per collaborare tra la Regione e le istituzioni scolastiche e altri enti per prevenire il fenomeno soprattutto in relazione alle cosiddette baby gang. Si punta a sostenere la genitorialità e l’attivazione di percorsi di formazione per le figure di riferimento, genitori e docenti. Colma una lacuna esistente e saremo forse la prima regione in Italia a dotarci di questa norma. Infine, per quanto riguarda la proposta di legge a tutela delle feste patronali: “è importante che si vada avanti per essere pronti entro il prossimo mese di luglio visto che la maggior parte delle feste patronali si tiene nel periodo estivo per cui avremo una norma già in grado di essere applicata”.