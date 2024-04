Prosegue “L’8 per la Cultura”, la rassegna culturale ideata e organizzata da MAO FM 19.77 e dal Gruppo di Lettura “Gli Spaginati” di Stornarella, con la direzione artistica e organizzativa di Paola Grillo, in collaborazione con l’I.I.S. Adriano Olivetti di Orta Nova sotto gli auspici del CEPELL. Protagonista del secondo appuntamento, l’8 aprile alle ore 18, presso la Sala della Rimembranza del Palazzo ex Gesuitico di Orta Nova, sarà l’avvocato di famiglia, mental coach e counsellor filosofico, Massimiliano Arena, con la presentazione del suo ultimo libro “Il secondo tempo della tua vita”.

In Italia, in Africa, in America.

Storie di uomini e donne senza casa, senza lavoro, senza voce.

In balia della paura, in ostaggio del dolore e in preda alla disperazione.

Vite che sembrano perdute, sconfitte, finite.

Dall’ascolto e dall’incontro con queste storie (come professionista, volontario, uomo) nasce questo libro di Massimiliano Arena.

Per raccontare il coraggio di chi si rialza dopo essere caduto, ricomincia quando tutto sembra perduto, torna a sperare dopo essersi sentito disperato.

Storie di rinascita, resistenza, resilienza.

”Avere un secondo tempo nella tua vita è un diritto. Prepararlo bene è un percorso bellissimo”.

L’incontro si aprirà con i saluti di Luca Ferrandina, presidente di MAO FM 19.77, e Maria Carbone, dirigente scolastica dell’I.I.S. Olivetti. Dialogherà con l’autore Domenico Sivilli. Introduce Paola Grillo. La rassegna “L’8 per la Cultura” proseguirà, a cadenza mensile, l’8 maggio con Luigi de Seneen in “Minimi Comuni Digitali”.