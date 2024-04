Il 5 aprile in occasione della settima di consapevolezza sull’autismo la BiblioCep, con il prezioso contributo della Biblioteca la Magna Capitana, i Lions Club Foggia Arpi di Foggia, l’associazione Cerbelli, il Filo del sorriso, associazione di volontariato Clown Terapisti, e il dott. Luca Picciuto, ha organizzato un evento unico e coinvolgente che celebra l’inclusione e la diversità.

La BiblioCep, da tempo considerata un punto di riferimento per l’accessibilità e l’accoglienza nei confronti delle persone con autismo, ha organizzato, presso il teatro San Paolo in via Giovanni XXIII, uno spettacolo straordinario che unisce letture, curiosità, divertimento, poesia e musica, il tutto con un unico filo conduttore: l’amicizia e la gioia.

L’evento si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione e comprensione nei confronti dell’autismo. La BiblioCep si impegna costantemente a creare un ambiente accogliente e inclusivo per i bambini con autismo, offrendo loro opportunità di interazione sociale senza costringerli o forzarli. L’obiettivo è quello di promuovere attività strutturate che incoraggino la partecipazione e che possano aiutare le persone con autismo a sentirsi parte di un gruppo, senza sentirsi sopraffatte o escluse.

Durante lo spettacolo, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza unica, fatta di storie emozionanti, momenti di allegria e condivisione, e di scoprire il potere dell’amicizia e della solidarietà. Saranno presenti letture adatte a tutte le età, con testi selezionati appositamente per suscitare empatia e sensibilizzare il pubblico sull’autismo e sulle sfide che le persone con neurodivergenza devono affrontare quotidianamente.

Ma l’evento non si limita solo alle letture: ci saranno momenti che vedranno protagonisti i ragazzi con autismo e momenti di allegria garantiti dai volontari del Filo del sorriso, che con la loro arte di clown terapisti regaleranno sorrisi e allegria a grandi e piccini. Inoltre, la presenza del dott. Luca Picciuto, esperto nel campo dell’autismo, arricchirà l’evento con la sua conoscenza e la sua esperienza, offrendo informazioni preziose e risorse utili per chiunque sia interessato a comprendere meglio questo disturbo e a supportare le persone con autismo nel loro percorso di vita.

Il tutto si concluderà con il concerto di Leonardazzi e la sua Band. Leonardo Lecce in arte Leonardazzi è un ragazzo con autismo con un talento unico, scrive, canta e suona le sue bellissime canzoni e coinvolge tutti con la sua incredibile energia.

Questo evento non è solo un’occasione per celebrare il World Autism Awareness Day, ma anche un momento di riflessione e di impegno per una società più inclusiva e accogliente, dove ogni individuo ha il diritto di essere accettato e rispettato per quello che è. Grazie all’impegno della BiblioCep e dei suoi collaboratori, siamo un passo più vicini a realizzare questo obiettivo, creando spazi e opportunità dove tutti possono sentirsi a casa, liberi di essere se stessi e di condividere la propria gioia con gli altri.