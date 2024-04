Orsara di Puglia è entrata a far parte dei Nodi di “Galattica – Rete Giovani Puglia”, con l’obiettivo di accompagnare i giovani del territorio verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali. Giovedì 11 aprile 2024, alle ore 18.00, presso l’Auditorium Comunale, si svolgerà “Aperidea”, un momento di condivisione per presentare “Galattica Orsara”, la nuova iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile.

L’evento di lancio sarà animato da “Il Cervellone”: quiz a premi a tema, aperitivo e dj set. In palio premi e tante novità. Ingresso e aperitivo gratuito, basta lasciare un’idea. E’ possibile prenotare il tavolo e la squadra per giocare ai contatti 351/2451333 – galattica.orsara@gmail.com. Le attività di “Galattica Orsara” – promosso dal Comune di Orsara di Puglia in qualità di ente capofila e gestito dalla cooperativa sociale Medtraining in partenariato con tutte le associazioni del territorio – si svolgeranno nei locali della Comunità educativa per minori “Michele Panella”, e prevede diverse iniziative: un corso di peer education destinato ad un gruppo di giovani attivi, che avranno poi il compito di favorire un coinvolgimento giovanile più ampio; spazio alle idee e al protagonismo giovanile attraverso azioni messe in campo dagli stessi partecipanti; corsi di formazione organizzati dalla Regione che potranno essere ospitati nel nodo di Orsara. Attivo anche uno sportello informativo destinato ai giovani aperto il martedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Per info e contatti: 351/2451333 – galattica.orsara@gmail.com. In questa fase di preparazione sono stati effettuati dei primi incontri da cui sono venute fuori già molte idee che i ragazzi vorrebbero provare a realizzare per incentivare il protagonismo e la partecipazione giovanile.