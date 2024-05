“Un attacco preparato sui social sin dal primo annuncio dell’arrivo di Vittorio Sgarbi e portato avanti nel modo più scellerato, sotto gli occhi di tutti, ieri sera nel corso del comizio del candidato alle elezioni Europee di Fratelli d’Italia”. Lo afferma la candidata Sindaco del centrodestra a Torremaggiore, Margherita Di Pumpo, che prosegue: “L’intervento delle Forze dell’Ordine ha evitato che le urla forsennate diventassero altro, mettendo in serio pericolo la sicurezza dell’evento. Tutto questo alla presenza della massima esponente locale del M5S, rimasta indifferente ai disturbi che hanno accompagnato l’intero comizio. È evidente la mancanza di rispetto della normativa in fatto di comizi elettorali, è evidente la mancanza di democratico rispetto verso idee diverse, è evidente il non possesso di senso civico verso un popolo che il centrosinistra pretende di rappresentare. E che sia una pretesa, evidentemente disattesa, è ormai un dato tangibile”, conclude Margherita Di Pumpo.