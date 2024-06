L’Anas ha comunicato oggi l’inizio dei lavori per i tratti della strada statale 16 diretti da Cerignola a Foggia e viceversa, per 35 chilometri, dando immediatamente il via alla cantierizzazione per le operazioni di rifacimento della pavimentazione stradale.

La decisione dell’Anas conferma l’impegno preso lo scorso 16 maggio, durante un tavolo tecnico presso la Prefettura di Foggia, al quale ha partecipato l’assessora alla Viabilità e Sicurezza, Teresa Cicolella.

“Un risultato tempestivo, che conferma l’efficacia della nostra filiera istituzionale. In questo modo, è stato pienamente accolto l’appello dell’amministrazione comunale, dei consiglieri comunali e delle organizzazioni civiche che più volte hanno denunciato criticità che andavano risolte con urgenza, per garantire serenità e sicurezza ai numerosi automobilisti e pendolari che percorrono la strada. Si tratta di un risultato importante anche per i comuni dei Cinque Reali Siti, ai quali abbiamo dato voce.” Dichiara il sindaco Francesco Bonito.