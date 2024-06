Mercoledì 5 giugno, presso l’Aula Magna “Valeria Spada” dell’Università di Foggia, sita in Via Caggese, si terrà alle ore 18:00 il concerto “I sogni son desideri” dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Foggia. Un momento importante di incontro tra scuola e università, in cui la musica fa da collante e da protagonista.

La serata sarà presentata da Lucia Migliaccio e interverranno Massimo la Torre, Antonio Leggieri, Eva Longo, Michele Ruggiero, docenti dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri.

All’evento saranno presenti anche il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, la delegata per l’orientamento dell’Università degli Studi di Foggia, prof.ssa Giusi Antonia Toto e la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri, Prof.ssa Marialba Pugliese.

“Sono davvero lieto dell’organizzazione di questo concerto. Ringrazio l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri, la Dirigente Scolastica, i docenti che hanno contribuito alla costruzione dell’evento e soprattutto i ragazzi che vi prenderanno parte. La musica è veicolo di cultura e abbiamo bisogno di occasioni come queste, in cui insieme, collaborando e unendo le forze, si possono raggiungere risultati eccellenti.”ha dichiarato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio.

“Come delegata per l’orientamento e soprattutto come docente, ritengo fondamentali momenti di scambio e confronto come questi. Per la crescita e lo sviluppo della nostra città, è necessario coinvolgere attivamente i giovani ed avvicinarli sempre di più alle istituzioni. Eventi come questo valorizzano i nostri studenti e contribuiscono a creare un legame sempre più stretto con la cultura, sul piano non solo didattico ma anche sociale e di comunità.” aggiunge la delegata per l’orientamento, prof.ssa Giusi Antonia Toto.

“Mi associo a quanto detto dalla Prof.ssa Toto”, commenta il Prof. Giorgio Mori, delegato alla Didattica dell’Università di Foggia.“I giovani sono il fulcro del nostro futuro ed è necessario che l’Università sia presente come guida sin da subito, accanto alla realtà scolastica, per questo questa sinergia di gruppo risulta importante; bisogna, inoltre, continuare ad investire sui nostri ragazzi ed un concerto rappresenta un’ottima occasione per renderli protagonisti del nostro territorio e metterli ancora di più in luce.”

All’evento parteciperanno anche gli studenti della scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo musicale. L’evento, oltre ad essere un momento di disseminazione e cultura, è un’occasione di orientamento universitario.