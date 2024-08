L’8 agosto alle ore 18 nella frescura di Alberona aprirà uno spazio tutto da leggere, pensato per riflettere e per incontrarsi. Si tratta dello Spazio Libro, progetto voluto fortemente da due amiche, Carmen Matteo e Anna Paola Improta, appassionate di questo paese una per nascita l’altra per adozione, che ha avuto subito l’approvazione del Comune che ha messo a disposizione i locali di un ex asilo infantile e ex ludoteca. Per il resto c’è stato tanto lavoro ma anche tanta soddisfazione nel maneggiare tanti libri.

“I libri donati da tanti amici, ora sono patrimonio di tutto il paese, sono stati catalogati e numerati pronti per essere letti nel luminoso spazio o portati a casa per una lettura più intima. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme perché è sempre una festa quando si apre un luogo dedicato ai libri”, dicono le promotrici dell’iniziativa. Ad Alberona, la lettura avrà un valore anche più umano.