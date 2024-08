Sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori i 3 bulletti che hanno ripetutamente molestato gli anziani coniugi Piccolelli con ripetuti lanci di pietre e altri oggetti all’interno del giardino della loro abitazione.

Si tratta di tre dodicenni alle cui identità si è giunti con un’accurata attività d’indagine della Polizia Locale, coordinata con professionalità ed efficacia dal comandante Michele Dalessandro.

Il punto di partenza è stato l’incrocio dei filmati ottenuti dalle videocamere di sorveglianza che ha consentito un primo, sommario riconoscimento. A questo risultato si sono aggiunte le indagini sul campo svolte da personale in borghese e anche fuori servizio, grazie a cui si è giunti all’individuazione esatta dei tre responsabili.

“Dalla prima denuncia alla Polizia Locale, effettuata a marzo, a ieri, quando abbiamo avuto certezza dell’identificazione dei bulli, non abbiamo mai smesso di lavorare a questo caso”, commenta il comandante Michele Dalessandro.

“È stato un sollievo poter dire ai coniugi Piccolelli che non devono più preoccuparsi di essere colpiti dalle pietre e che possono tornare a trascorrere le ore tranquillamente nel proprio giardino”, aggiunge l’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella dopo aver comunicato personalmente alla coppia di anziani l’esito delle indagini.

“È doveroso anche esprimere apprezzamento e solidarietà alle famiglie dei tre bulli che hanno avuto un atteggiamento collaborativo e non hanno messo in dubbio l’operato della Polizia Locale.

Il caso ora è nelle mani della Procura e delle altre autorità competenti, a cui il comandante della Polizia Locale Michele Dalessandro ha fatto tutte le comunicazioni previste dalla legge, chiudendo l’encomiabile attività d’indagine nel migliore dei modi”, conclude Cicolella.