Se la vittoria contro il Trapani era mancata per un soffio, stavolta il Foggia fa le cose per bene e domina la sfida di Bari contro la Team Altamura, battuta due a zero sotto i colpi di Michele Emmausso, protagonista indiscusso di questo primo scorcio di stagione rossonera. Brambilla propone Salines, Parodi, Camigliano e Felicioli davanti a De Lucia, a centrocampo debutta Da Riva con Tascone mentre in avanti Zunno, Emmausso e Orlando hanno il compito di ispirare Santaniello. Quattro-due-tre-uno anche per l’Altamura di Di Donato con Viola tra i pali, linea difensiva composta da Mane, Sadiki, l’ex rossonero Gigliotti e Acampa mentre la diga di centrocampo è formata da Franco e Bumbu e gli ex Foggia Peschetola e Rolando con Minesso dietro Sabbatani.

Inizia aggressiva la Team Altamura con Peschetola che prova a far valere le due doti tecniche. Ma il Foggia mette subito le cose in chiaro: prima Santaniello devìa un cross di Emmausso, poi l’esterno rossonero si mette in proprio e al 9’ trova una deviazione di Sadik su tiro dalla distanza e porta i rossoneri – senza tifosi al San Nicola – in vantaggio. Gli altamurani hanno la grande chance per il pari al 32’: mischia in area su un calcio piazzato, ne approfitta Peschetola che centra il palo, sul pallone si avventa Rolando che a pochi metri da De Lucia manda clamorosamente alto. Nella ripresa, i rossoneri abbassano un po’ il ritmo ma l’Altamura non ne approfitta, preferendo spesso lanci lunghi per gli attaccanti anziché giocare palla a terra. I rossoneri, allora, al 59’ raddoppiano: Emmausso viene dimenticato dalla difesa altamurana, sfrutta un bel cross di Orlando e mette ancora dentro alle spalle di Viola. Segnali di vita dell’Altamura li dà Peschetola, ma il suo destro dalla distanza non impensierisce De Lucia. Troppo poco per far male a questo Foggia. I rossoneri escono con tre punti pesanti dal San Nicola.