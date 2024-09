Giorgio Todorov, attaccante classe 2006, è un nuovo giocatore dell’Atletico Montalbano. Todorov, nato a Silven in Bulgaria, farà parte dell’Atletico Montalbano squadra che milita nel campionato di Promozione in Basilicata. Nonostante la giovane età Todorov ha già acquisito esperienza nei settori giovanili di club come: Ternana e Real Siti. In quest’ultimo club nella stagione 19/20 con i giovanissimi, Todorov mette a segno 36 reti in 16 partite, numeri che gli valgono la vittoria in classifica marcatori e anche quella del campionato. Nel frattempo Todorov si è reso partecipe di alcuni provini in club come: Lecce, Inter e Milan. Nel 2021 a soli 15 anni esordisce in Eccellenza con il Real Siti contro il Barletta diventato uno dei più giovani a farlo. Todorov è un’attaccante di razza pronto a prendersi la scena nel campionato di Promozione con l’Atletico Montalbano. Quest’operazione è stata condotta grazie all’Intermediazione della GC Sport Consultants.