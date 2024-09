Non una semplice fiera locale dello street food ma un evento composito che riunirà intorno a una tematica universalmente condivisa tante eccellenze territoriali in diversi ambiti professionali: l’obiettivo dichiarato è – oltre che allestire una festa di fine estate all’insegna del piacere del palato e dell’intrattenimento di qualità – anche dimostrare come a Foggia, mettendo a sistema le risorse qualificate del territorio, si possa far squadra per una crescita socio-economica collettiva. Provando dunque a superare il luogo fin troppo comune che narra di come a queste latitudini ognuno pensi a coltivare esclusivamente il proprio orticello.

E invece il Papone Summer Fest nella sua nuova, articolata edizione – di scena i prossimi 14 e 15 settembre, a partire dalle ore 19 entrambi i giorni, negli ampi spazi di Papone 2.0 (via Trinitapoli, 20) – vuole, tra le altre cose, sfatare il falso mito di una Foggia disunita nei suoi comparti produttivi e socio-culturali.

“Quanto siamo (A)social!” è il claim scelto per il Papone Summer Fest ‘24 dagli organizzatori Alessandro Centra (presidente Fipe Confcommercio Foggia – Settore Bar) e Alessandro Dell’Aquila, volti noti della movida foggiana e titolari di diversi locali nel capoluogo dauno, tra cui proprio Papone 2.0, il Timeless e Uniko. Il concept individuato rappresenterà dunque il fil rouge della manifestazione animando un dibattito live (e in podcast) su limiti e potenzialità dei social media. Il talk – vera novità del Papone Summer Fest – prenderà vita in spazi radiofonici e televisivi allestiti per l’occasione e attraverserà due tavole rotonde cui parteciperanno noti influencer, blogger e tiktoker locali che quotidianamente lavorano a una Capitanata trend topic sui social con contenuti che spaziano dal food ai sani stili di vita, dal mondo del beauty alla promozione, anche in chiave turistica, delle bellezze del territorio. Insieme a loro – moderati dalla giornalista Sara Pacella – altri qualificati professionisti foggiani e pugliesi come noti personaggi dell’informazione (vedasi Manila Gorio), creativi pubblicitari, imprenditori digitali, biologi e nutrizionisti, food advisor, preparatori atletici, wedding planner, nonché rappresentanti locali del mondo della Chiesa e della politica come don Marco Camiletti e l’europarlamentare Mario Furore.

Pur incarnando il cuore pulsante dell’evento, allora, i profumi e i sapori (tra pizza napoletana, panini ruspanti della tradizione oppure gourmet, arrosticini, pinse, specialità di mare e tanto altro) racchiusi negli stand del food and beverage – che ospiteranno una dozzina di attività del territorio in esposizione – non saranno gli unici protagonisti della due giorni.

Anche l’arte, infatti, la farà da padrone: con la mostra fotografica di beneficenza a cura di Alfredo Urbano, Michele Angler e Antonio Corbi per costruire il quinto pozzo nei villaggi africani della Guinea Bissau grazie all’attività filantropica che da tempo i gestori di Papone 2.0 portano avanti; e con i concerti che vedranno calcare il palco del Papone Summer Fest tre selezionate formazioni locali come Gli Scarrafoni (cover band di Pino Daniele), di scena sabato 14 settembre, nonché Small Axe Live (reggae band di tributo a Bob Marley) e, a seguire, Vi Rey Band (con il suo rutilante funky-soul), che si esibiranno, invece, domenica 15 settembre. Lo start di tutti i live musicali è alle ore 21.30.

In definitiva, come dichiarano gli organizzatori: “Due giorni di fusione e collaborazione di quella Foggia che vuole rinascere e che ci crede ancora”.

Tutte le info: al numero di telefono 328.58.97.444 e sulle pagine social Papone 2.0 (Facebook e Instagram); ale_centra_il_presidente (Instagram); Alessandro Centra (Facebook).