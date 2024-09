Dopo la convincente vittoria contro la Team Altamura, il Foggia compie un passo indietro e cede 4-1 al Monopoli alla terza giornata del campionato di C. A pesare le assenze nel centrocampo rossonero, ed è proprio in questo reparto che il Monopoli ha messo i mattoni più importanti per costruire la vittoria finale.

Come previsto, Brambilla non rischia dall’inizio Murano e Millico e manda in campo Salines, Parodi, Camigliano e Felicioli davanti a De Lucia, a centrocampo Mazzocco e Vezzoni compongono il tandem centrale mentre Orlando, Emmausso e Zunno agiscono dietro Santaniello. 3-5-2 per il Monopoli di Colombo con Vitale tra i pali, linea difensiva formata da Pace, Bizzotto e Miceli mentre il robusto centrocampo è composto da Cristallo, De Risio, Scipioni, Calvano e Viteritti e la coppia d’attacco porta i nomi di Yeboah e Bruschi.

Il Foggia mette subito le cose in chiaro e al 5’ passa: corner della sinistra, Salines è al posto giusto nel momento giusto e di testa fa 1-0. Ma alla prima occasione gli ospiti trovano il gol: sugli sviluppi di una punizione, Viteritti trova l’angolo alto dove De Lucia non può arrivare. Al 18′ la rimonta degli ospiti è clamorosamente completata per opera di Calvano che batte ancora De Lucia. Il Foggia appare spento e sbaglia spesso nei fraseggi. Al 33’ i rossoneri hanno un sussulto e producono una grande azione che Zunno sciupa mandando altissimo da ottima posizione. Nella ripresa, il Foggia non alza i ritmi e al 52’ piove sul bagnato allo Zaccheria: Bruschi indovina l’angolino su punizione e fa 3-1 per gli ospiti. Il Foggia appare imballato nelle gambe e con poche idee. Il Foggia staziona nella metà campo avversaria, colleziona cross in area e un paio di tentativi da fuori di Gargiulo ma non produce pericoli. A chiudere i conti ci pensa Bulevardi all’85, che ribadisce in rete dopo il palo colto da Yeboah e fa impazzire i pochi ma rumorosi tifosi del Monopoli presenti.