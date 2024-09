Torna Stornara Rap Against the War e lo fa con tanti nomi della scena rap internazionale. L’unico festival hip hop riconosciuto e finanziato dalla Regione Puglia ha portato nella città dei murales il top degli artisti hip hop italiano: Clementino, Guè, Salmo, Shaggy, Rocco Hunt, Luche e tanti altri. In questa edizione ci sarà un grande ospite, Kid Yugi. Per la prima volta, inoltre, Stornara Rap collaborerà con il festival di street art più importante del sud Italia: Stramurales, un progetto ambizioso che ha già portato a Stornara decine di artisti internazionali. “Il 28 settembre – comunica l’amministrazione comunale – sarà una giornata di festa e arte a partire dalla mattina con il Contest di beatmaking, per la prima volta organizzato in Capitanata e uno dei primi in Italia: 5 produttori si sfideranno con vinili, campionatori e giradischi, in contemporanea con l’artista argentino Alaniz e i foggiani Maxel Art e Johnny Soend, che si cimenteranno con i murales per le vie del paese. Già dalla mattina, presso Tannico, è previsto un dj set con i dj Roby, il produttore di musica reggae Tuff We Tuff, Dfonq e il live beatmaking di k9 e FruitBat. Il pomeriggio – continua l’amministrazione guidata da Roberto Nigro – organizzeremo un laboratorio di disegno con le scuole elementari e medie anche per ragazzi diversamente abili con personale qualificato, per poter rendere la giornata una giornata di inclusione per tutti. Da Tannico, invece, è previsto il contest di rappers con diversi premi: 500 euro e tre produzioni con l’etichetta bolognese 404 music. Inoltre, la casa di produzione cinematografica jr. Studio selezionerà un rapper partecipante al contest e lo omaggerà di un videoclip. Sempre nel pomeriggio in Piazza Rap si terrà il contest di skaters e dalle ore 17 una visita guidata ai 140 murales di Stornara, accompagnati dalla Ziganamama Brass Orchestra.

Dalle ore 20 si accenderà il palco principale con l’esibizione dei due finalisti del contest di rappers. A seguire, i live di Jness, Nenot, Melino, Gennarone, Veterunz, Bob Marcialledda e Topofante, Gedem, Zakalicious, Sesto, Ladycat e Fat G, Toto Masty, Gabrix&Gora e Stay on Mars, fino alla conclusione con il live di Kid Yugi e i resident dj del Dell Hype Movement. Contemporaneamente ai concerti, sul ledwall saranno trasmesse a rotazione le immagini dei tre artisti che disegneranno dal vivo in estemporanea su dei pannelli posizionati sul tetto di un palazzo”.