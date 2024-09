Torremaggiore si appresta a rievocare il suo legame con Federico II con le due giornate di sabato 14 e domenica 15 settembre ricche di eventi fra arte storia e tradizione.

La parata rievoca l’arrivo nel Centro storico di Torremaggiore da parte dei profughi di Fiorentino, dopo il suo assalto. Durante il corteo ci saranno gare e giochi tra contrade, gruppi di sbandieratori, giochi equestri e spettacoli di varie compagnie. Al termine della serata il suggestivo incendio al Castello che sta a rappresentare proprio l’assalto a Castel Fiorentino.

PROGRAMMA

Sabato 14 settembre – Rievocazione storica dell’arrivo dei profughi di Fiorentino a Torremaggiore

ore 18,30 Partenza del corteo dalla Villa Comunale

Percorso: via Federico II, via Fiani, I vico Codacchio, Largo Codacchio, IV vico Codacchio, via Fiani

CHIESA di SAN NICOLA: accoglienza dei profughi da parte dell’abate Leone e consegna dell’effigie del Santo di Mira Danze

Proseguimento del corteo per via Fiani, piazza Loreto, via Amendola, via Badia, c.so Matteotti, piazza Incoronazione

ore 20,00 Piazza Incoronazione Omaggio floreale a S. Maria dell’Arco Danze

Esibizione degli Sbandieratori e Musici Florentinum Torremaggiore Corchi diritero (Casa Popecora Maio-SepSeva de Sangro

Domenica 15 settembre – Corteo imperiale di Federico II e Palio delle Contrade

Ore 10,00 Chiesa “Spirito Santo”: Raduno delle merlettaie

Ore 10,30 Celebrazione eucaristica. Benedizione di lavori su tombolo e relazione sulla storia del merletto

Ore 12,15 Visite al museo archeologico presso il Castello ducale, al rione Codacchio, chiesa San Nicola, cappella di Sant Anna

Ore 16,00 Piazza Giovanni Paolo II: allestimento ed esposizione dei lavori dell’antica arte del merletto su tombolo

Ore 17,00 Piazza de Sangro: Corteggio imperiale di Federico II di Svevia con le delegazioni delle città federiciane, dei gruppi storici e associazioni di Torremaggiore per le vie cittadine

Ore 18,00 ESIBIZIONE EQUESTRE AGLI ANELLI in viale Di Vittorio, a cura della Compagnia Equestre Città di Velletri, gara valida per il PALIO

Ore 19,00 Piazza Palma e Piacquaddio: Esibizione dei gruppi artistici. Assegnazione del Palio alla Contrada vincitrice. Corteo storico di rientro al Castello: via Ariosto, corso Matteotti, piazza de Sangro

Ore 21,30 Piazza de Sangro: Esibizione degli Sbandieratori e Musici “Florentinum”

Ore 22,00 Incendio artistico del Castello a ricordo della disfatta di Fiorentino (F.Ili Del Vicario – San Severo)