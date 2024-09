È dedicata ai giovani e ai giovanissimi la “Festa di fine estate” che sarà celebrata a Orsara di Puglia oggi, sabato 14 settembre, e domenica 15 settembre.

Stasera, alle ore 21, tutti in Piazza Municipio per lo spettacolo musicale dei Kairos, a cura dell’Infopoint di Orsara di Puglia. Alle ore 22, invece, il Dj Set di Claudio Mascolo per continuare a ballare. Domenica 15 settembre, alle ore 16.30, la Festa di fine estate proporrà uno spettacolo per bambini alle ore 16.30.

“La Festa di fine estate”, spiega Concetta Terlizzi, delegata comunale a Turismo-Cultura e Istruzione, “è stata pensata sin dall’inizio come un momento dedicato a ragazze e ragazzi per salutare un lungo periodo di vacanze prima di immergersi in un anno scolastico che è appena iniziato e impegnerà giovani e giovanissimi nei prossimi mesi nel loro importante percorso formativo”.

Il bilancio dell’Estate Orsarese, che non è ancora finita e ha in programma un altro grande evento che sarà annunciato all’inizio della prossima settimana, è più che positivo. Da giugno, il cartellone degli eventi estivi, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con enti e associazioni, ha offerto più di 50 eventi e, tra questi, il ritorno in grande stile dell’Orsara Jazz Festival, la quinta edizione del Wild Fest, e poi ancora teatro, libri, sport, visite guidate, appuntamenti enogastronomici ed eventi solidali.