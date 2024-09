Sulla scia del successo delle due precedenti edizioni, l’Università di Foggia e il Conservatorio Umberto Giordano, con il patrocinio dei Comuni di Foggia e Rodi Garganico, promuovono anche quest’anno, nell’ambito delle rispettive attività di Terza Missione, la rassegna letteraria “Contrappunti letterari” accompagnata dalle performance musicali degli studenti del Conservatorio.

La rassegna aperta alla Comunità accademica e alla cittadinanza si propone come esperienza culturale unica per esplorare il connubio inscindibile tra parole e musica.

Quattro gli appuntamenti, in programma da settembre a ottobre, incentrati sul tema “Nuovo Novecento” che vedranno protagonisti letteratura e musica per dare vita a conversazioni con gli autori delle pubblicazioni (Giacomo Fronzi, Emanuele Arciuli, Carlo Serra e Bruno Tommaso). Con il coordinamento scientifico e organizzativo di Francesco Mastromatteo, Silvia Mei, Francesco Saverio Minervini e Agostino Ruscillo, gli incontri saranno ospitati presso l’Auditorium della sede del Conservatorio Umberto Giordano di Rodi e di Foggia e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Ateneo.

Dopo l’inaugurazione del 16 settembre a Rodi Garganico, il giorno dopo, martedì 17 settembre, alle ore 17.00, si terrà l’incontro di apertura della manifestazione nella città di Foggia presso il Dipartimento di Studi Umanistici (Via Arpi 176 – Foggia) con la partecipazione del Rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, della Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, della Prorettrice vicaria, Donatella Curtotti, della Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, Barbara De Serio, della Direttrice Generale dell’Università, Teresa Romei, della Presidente del Conservatorio, Maria Rosaria Lombardi e del Direttore Donato Della Vista. L’incontro del 17 settembre si inserisce, inoltre, nell’ambito della manifestazione “Giocare è una cosa seria. Welcome Matricole”, promossa dal Dipartimento di Studi umanistici tra il 16 e 20 settembre, che prevede la chiusura veicolare parziale di via Arpi (tra il civico 155 e il 176) e una serie di attività outdoor. Il primo contrappunto si svolgerà, quindi, negli spazi esterni, allestiti per la circostanza, antistanti il Distum, e gli interventi musicali previsti saranno proposti dagli studenti del Conservatorio sul sagrato della chiesa di San Giovanni di Dio.

“Sono particolarmente lieto di inaugurare la terza edizione di questa manifestazione che ha confermato essere di estremo interesse per la Comunità accademica e per la cittadinanza perché capace di coniugare il piacere della conoscenza con l’amore e la passione per la musica. – Ha dichiarato il Rettore Lorenzo Lo Muzio – Ringrazio la Presidente e il Direttore del Conservatorio e tutti coloro che hanno lavorato, con dedizione e impegno, per organizzare questa edizione che si preannuncia occasione di arricchimento culturale e stimolo per un dibattito creativo e coinvolgente. La collaborazione con il Conservatorio, che si rinnova e consolida attraverso questa bella iniziativa, è senza dubbio un elemento di grande valore per la nostra Università e, in particolare, per la formazione dei nostri studenti e studentesse. Contrappunti letterari, grazie alle grandi capacità divulgative dei nostri ospiti e dei docenti delle due Istituzioni, rappresenta certamente un’opportunità per accrescere il bagaglio culturale e per avvicinarsi ad un genere musicale che, legato alla letteratura, è capace di suscitare emozioni straordinarie. Auspico, quindi, una grande partecipazione a questa manifestazione culturale da parte di tutte le componenti della nostra Comunità accademica e della cittadinanza.”

“Contrappunti letterali” rientrano sicuramente tra gli Eventi di maggiore rilievo che confermano il valore dell’ azione culturale sinergica delle due Istituzioni ( Università e Conservatorio). Interamente dedicata al Novecento, questa 3^ Edizione, che ho l’onore di presenziare, oltre ad una valenza didattica, rappresenta un immancabile momento di aggregazione, confronto e crescita artistica e professionale che coinvolge studenti e docenti in un percorso complementare . Un percorso che si ripercuote positivamente sul territorio perché produce cultura, alimenta creatività, produce idee, conoscenze e innovazione diventando, così, carburante speciale per volare in alto e produrre sviluppo.” – Ha dichiarato la Presidente del Conservatorio, Maria Rosaria Lombardi.

“L’obiettivo principale è quello di favorire negli studenti una più adeguata collocazione delle nozioni artistiche in un più ampio contesto culturale, generando un virtuoso scambio di conoscenze tra il sapere musicale e quello letterario – Ha dichiarato il Direttore del Conservatorio Donato Della Vista -. Ogni ‘contrappunto’ sarà reso più piacevole grazie alle performance musicali degli studenti del nostro Conservatorio”. Il programma della rassegna è disponibile sul sito www.unifg.it. L’ingresso è libero e gratuito.