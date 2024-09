Nella mattinata del 17 settembre, il Comandante della Legione Carabinieri ‘Puglia’, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, si è recato presso il Comando Provinciale di Foggia, dove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale Colonnello Michele Miulli alla presenza di una rappresentanza di militari.

Il Generale, ad un anno dal suo insediamento, ha espresso profonda riconoscenza per il lavoro quotidianamente svolto dai militari del Comando Provinciale Dauno menzionando tra i risultati raggiunti la cattura di tre pericolosi latitanti inseriti nell’elenco dei cento latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno. L’alto ufficiale ha esortato il personale a persistere nella dedizione al servizio, con la consapevolezza di dover garantire vicinanza e sostegno alla popolazione, di cui i carabinieri rappresentano un imprescindibile punto di riferimento, in special modo in quei territori ove l’Arma è l’unico presidio di polizia

Il generale Del Monaco ha poi incontrato il Prefetto di Foggia S.E. Maurizio Valiante, con il quale sono stati affrontati alcuni temi relativi all’ordine ed alla sicurezza pubblica sottolineando il costante impegno dell’Arma in particolar modo per gli eventi che destano maggior allarme sociale.