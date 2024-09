Il Polo Biblio-Museale di Foggia e il Comune di Foggia insieme per celebrare il Bibliopride: martedì 24 settembre 2024, alle ore 17.30 nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza”, in via Galliani 1, si terrà la cerimonia di consegna del kit Nati per Leggere.

All’incontro interverranno: la Sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, l’Assessora comunale alla Cultura Alice Amatore, l’Assessore comunale allo Sport Domenico Di Molfetta, la Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia Gabriella Berardi, la Responsabile della Biblioteca dei Ragazzi Milena Tancredi, Referente Regionale Polo e AIB NpL, la Referente Nati per Leggere dell’Associazione Culturale Pediatri di Foggia e Provincia Carla Cosenza e la Formatrice Nazionale NpL Paula Capuano.

L’incontro si inserisce nell’ambito del Bibliopride, la settimana nazionale delle Biblioteche giunta alla tredicesima edizione, in programma in tutta Italia dal 23 al 29 settembre.

I sette giorni dell’orgoglio bibliotecario sono organizzati, come ogni anno, dall’AIB- Associazione Italiane Biblioteche per celebrare il ruolo che le biblioteche svolgono quotidianamente sui territori contribuendo alla crescita culturale e sociale delle comunità.

Crescere lettori sarà il tema di questa edizione del Bibliopride perché si festeggiano anche i 25 anni di Nati per Leggere (NpL), il programma di promozione della lettura per la fascia 0-6 anni, ideato sempre dall’AIB insieme all’Associazione Culturale Pediatri e al Centro per la Salute del Bambino.

Le famiglie dei neonati, dunque, saranno le vere protagoniste di questa giornata clou del Bibliopride a Foggia.

Dalla ricchissima bibliografia Nati per Leggere, la Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia ha selezionato, in particolare due libri: Oh, che uovo! di Eric Battut e L’uccellino fa… di Soledad Bravi.

I due testi fanno parte di un Kit, acquistato dalla Regione Puglia, che sarà consegnato simbolicamente a nove famiglie con bimbi di 9 mesi.

Tutti gli altri kit saranno ritirati dai pediatri di base che poi li consegneranno ai genitori dei bambini durante la visita successiva al bilancio di salute, presso i loro studi.

È questo l’evento centrale del Bibliopride a Foggia, ma numerosi sono gli altri appuntamenti in programma, organizzati dalla Biblioteca dei Ragazzi, con il coinvolgimento delle realtà culturali e associative con cui collabora per i progetti di promozione della lettura.

In particolare, lunedì 23 settembre 2024, alle ore 16.00, presso l’Istituto Assori, in via Grilli, 2, ci sarà la consegna dei libri del progetto Aiutaci a crescere. Regalaci un libro delle librerie Giunti al Punto. Si tratta della quindicesima edizione di un’iniziativa che consente a chiunque di donare dei libri alle scuole dell’infanzia e primarie e ai reparti pediatrici. È sufficiente recarsi nelle librerie Giunti al Punto, acquistare nel mese di agosto i libri da regalare, scrivere una dedica sull’adesivo personalizzabile ed indicare la destinazione. Da anni, la Biblioteca “la Magna Capitana” funge da collettore di questo progetto e si preoccupa di consegnare i libri donati alle scuole di Capitanata che negli scorsi anni hanno aderito all’iniziativa

Partner della Biblioteca, l’AS.SO.RI. ospiterà la cerimonia di consegna, mostrando ancora una volta piena disponibilità a collaborare. L’AS.SO.RI., infatti, offre gli spazi della struttura per la cerimonia di consegna e per le altre riunioni organizzative, in un momento di difficoltà della Biblioteca, temporaneamente chiusa per i lavori in corso.

Ricco il programma delle attività anche al BiblioCep, presso l’oratorio della Chiesa “San Paolo”, in piazza Giovanni XXIII, a Foggia. Finanziato dal Lions Club Arpi, in collaborazione con la Biblioteca “la Magna Capitana” – Ragazzi, nell’estate del 2019, il Bibliocep punta al contrasto della povertà educativa, in un quartiere periferico della città, offrendo spazi e attività dedicati alle bambine e ai bambini. Biblio Kids camp è il nome scelto per la tre-giorni di eventi che si terrà dal 26 al 28 settembre. In particolare, giovedì 26 e venerdì 27 settembre, dalle ore 17.30 alle ore 20.00, spazio a letture e laboratori. Grande attesa, infine, per la notte in sacco a pelo che si terrà sabato 28 settembre, dalle ore 20.30 alle ore 8.00 del mattino seguente. Prenotazione obbligatoria al numero 3286678196. Posti disponibili per 15 bambini dai 6 ai 10 anni.

Galeotta fu la Biblioteca è invece il titolo scelto per un’attività riservata ai lettori adulti, con il consueto incontro mensile del gruppo di lettura “Viaggi tra le righe” della Biblioteca “la Magna Capitana”, sempre martedì 24 settembre, alle ore 17.00, al Museo di Storia Naturale di Foggia, in viale Giuseppe Di Vittorio 31.

Una scelta precisa quella di realizzare contemporaneamente due eventi di promozione della lettura, uno dedicato ai lettori in fasce e l’altro ai lettori maturi, nel segno di una solidarietà intergenerazionale che passa anche attraverso i libri: una sorta di staffetta delle storie.

Hashtag ufficiale: #bibliopride.

Tutti gli aggiornamenti sul portale della Biblioteca: www.lamagnacapitana.it e sui canali social.