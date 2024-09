Dieci minuti. Tanto mancava alla fine del turno di lavoro di Antonio Ciccorelli, prima che arrivasse la chiamata di intervento. Erano le 19.50 di ieri e al comando provinciale di Foggia arrivava una chiamata per una operazione sulla Strada Provinciale 30, tra San Severo e Torremaggiore. Nessuno poteva immaginare che il vigile del fuoco di Foggia avrebbe perso la vita proprio in quell’ultima operazione mentre stava soccorrendo con i suoi colleghi un’auto in panne. Il veicolo su cui viaggiava insieme ad alcuni colleghi è stato travolto dall’acqua a causa del maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Foggia. Il corpo del caporeparto è stato recuperato dai colleghi sommozzatori all’interno dell’abitacolo, poco più a valle del punto dove era stata travolta. E’ invece ferito ma non in pericolo di vita il collega dell’uomo, che era riuscito ad uscire dall’auto prima che fosse troppo tardi.

Antonio Ciccorelli aveva 59 anni e tra un anno sarebbe andato in pensione. Aveva prestato servizio un anno anche a Macerata prima di tornare nella sua Foggia. Amante dei sigari, viveva in zona Macchia Gialla dove tutti lo descrivono come una persona affabile e cordiale. Generoso anche sul posto di lavoro, lascia la moglie e un figlio che si trova attualmente a Milano. La camera ardente del pompiere sarà allestita con ogni probabilità domani alla Caserma dei vigili del fuoco di Foggia. Sul caso indagano gli inquirenti per capire l’esatta dinamica dei fatti. Poi ci sarà l’ultimo saluto per i tanti che conoscevano Antonio.