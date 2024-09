Favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità e non autosufficienti attraverso l’arte del teatro, portando in scena uno spettacolo ispirato ad un album di Vasco Rossi in diversi teatri pugliesi. Ė il senso del progetto “L’altra metà del cielo” che sarà presentato ad Orta Nova venerdì 20 settembre 2024, alle ore 18.30, presso il Palazzo ex Gesuitico (via Largo ex Gesuitico). L’iniziativa finanziata con avviso pubblico “Puglia Capitale Sociale 3.0” – Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore” della Regione Puglia, è promossa e gestita dall’APS Non Solo Social, in partenariato con Abilita, SocialService, Medtraining, con la collaborazione dell’ASD Azzurra, Centro studi Padre Pio e i comuni dell’Ambito territoriale di Cerignola. Saranno presenti: Francesca D’Alessio, presidente dell’Aps Non Solo Social; Enzo Toma, maestro di teatro, attore e regista; Francesco Gravino, maestro di teatro, attore e regista.

Si tratta, dunque, di un progetto di teatro sociale aperto a persone con disabilità di età compresa tra i 16 e 50 anni residenti nel territorio dei Cinque Reali Siti, che nell’ambito delle attività saranno coinvolte nella costituzione di una compagnia teatrale che porterà lo spettacolo nei teatri di Cerignola, Foggia e Bari. In particolare, la compagnia che si costituirà nel corso dell’iniziativa, composta da ragazzi con disabilità e volontari/educatori/animatori, riprenderà l’omonima opera presentata da Vasco Rossi alla Scala di Milano.

L’evento del 20 settembre segna un momento significativo per il progetto, dopo una fase iniziale dedicata alla creazione del gruppo di attori e assistenti. I ragazzi, sotto la guida esperta dei maestri Enzo Toma e Francesco Gravino, hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’ascolto dei brani dell’opera. Questo percorso ha permesso loro di esprimere liberamente le proprie sensazioni ed emozioni legate alla visione dell’opera, dando vita a un’esperienza artistica e formativa unica. «Siamo entusiasti di invitare la comunità a partecipare a questo evento che celebra la cultura e l’arte, offrendo un’opportunità per scoprire il talento e la creatività dei nostri ragazzi puntando ad un’inclusione vera ed un’esperienza di arricchimento per tutti» dice Francesca D’Alessio, presidente dell’Aps Non Solo Social. Il laboratorio teatrale si svolge tutti i venerdì a partire dalle ore 15.30 presso il Centro servizi per le famiglie in via Leonardo Da Vinci ad Orta Nova.