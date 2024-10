La Polizia di Stato, in seguito alle numerose segnalazioni di esplosioni di petardi nelle ore serali e notturne, ha intensificato i servizi di controllo del territorio.

Nella serata di ieri il personale dell’Ufficio “Volanti” della Questura di Foggia ed il Reparto Prevenzione Crimine di San Severo hanno tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto per la detenzione di circa 2,5 kg di materiale esplosivo. Il predetto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida. Già nei giorni precedenti, nell’ambito dei medesimi servizi, sono stati identificati altri soggetti nei luoghi ove sono state segnalate le esplosioni. Le persone identificate in vari punti della città sono per lo più minorenni. I controlli del centro cittadino continueranno senza soluzione di continuità.