Dopo più di un mese, il Foggia torna a sorridere battendo 1-0 la Juve NG allo Zaccheria. Basta un gol di Orlando, che consente ai rossoneri di compiere un piccolo ma prezioso passo in classifica. Zauri non smentisce le previsioni della vigilia e debutta sulla panchina rossonera con il 4-3-3 con Perina tra i pali, davanti a lui Zunno nel ruolo inedito di terzino, Parodi, Camigliano e Vezzoni, in mezzo al campo confermato Pazienza con Mazzocco e Da Riva mentre in avanti si vede dal primo minuto Sarr, affiancato da Orlando e Millico. Nei piemontesi, Spanò si affida al 4-2-3-1 con Daffara in porta, linea difensiva formata da Turco, Pedro Felipe, Scaglia e Rouhi con Peeters e Palumbo a comporre la diga di centrocampo e il trio Guerra-Anghelè-Cudrig alle spalle di Semedo unica punta.

Nel primo tempo fa più il Foggia, che al 18′ passa: tiro-cross non irresistibile di Millico, Daffara non esce benissimo e Orlando è lì, che deve solo spingere il pallone in rete per l’1-0. La Juve non punge ma il Foggia non ne approfitta, complice anche una manovra a volte macchinosa. Nella ripresa, la Juve NG prova a fare qualcosa di più e al 51’ Semedo approfitta di una ingenuità di Orlando e ci prova dai trenta metri con Perina che devìa in corner. I piemontesi insistono e al 57’ ci vuole un super Perina per respingere una semi-rovesciata di Guerra, su cross di Cudric. Il Foggia agisce di contropiede ma tiene fino alla fine e porta a casa i tre punti. Prossimo impegno ancora in casa venerdì 15 contro la Casertana.