“Venerdi 14 novembre, in Consiglio Comunale, è stata proposta una inutile Commissione di Controllo per vigilare sulla procedura di gara che donerà una discarica ai privati e regalerà migliaia di tonnellate di immondizia a tutti i cerignolani”. Così Carlo Dercole, segretario cittadino di Forza Italia, definisce la scelta dell’Amministrazione Bonito di effettuare una procedura di gara aperta per la gestione di una discarica e degli impianti dissequestrati di Forcone Cafiero.

Continua l’ex Assessore Dercole: “ Questa Amministrazione Comunale ha deciso – in maniera scellerata – di macchiarsi di un errore imperdonabile. E’ una scelta senza alcuna logica, senza alcun vantaggio per la nostra città, poiché il risparmio in termini di Tari sarà irrisorio. Lo dico forte è chiaro: Cerignola non ha assolutamente necessità di una discarica. Allora perché prendere questa decisione? A me sembra un regalo bello e buono che Bonito ed i suoi stanno impacchettando per qualche privato, ai danni della collettività”.

L’analisi dei flussi dei rifiuti sono chiari: “ I dati che ci vengono forniti – prosegue Dercole- raccontano di una raccolta differenziata al 75%. Questo significa che la nostra città avrebbe solo il 25% di rifiuti da poter andare in discarica. Ma passando per la biostabilizzazione, questi rifiuti perdono più del 50 %. In altri termini, i nostri rifiuti da destinare a discaricano solo circa il 9/10 %. E questo irrisorio numero di rifiuti giustificano una discarica nella nostra città? La risposta è semplice, assolutamente no”.

Il forzista, inoltre, si dice molto preoccupato, poiché, “non ci potrà essere un controllo sui rifiuti che arriverebbero in città: un privato potrebbe mai accontentarsi del nostro 9 % di rifiuti? Certamente no, dovrà per forza aprirsi ai rifiuti di tutta la Regione, per poter rientrare del proprio investimento. Ed una volta regalata la discarica – motiva il segretario- perderemo il controllo dei rifiuti che entreranno nella nostra città.

Non c’è alcun vantaggio per la nostra città, né in termini economici poiché i soldi li intascherà il privato, né in termine di risparmio sulla bolletta Tari perché abbiamo visto che i rifiuti da poter destinare in discarica sono irrisori, e con una tariffa di almeno 200 euro t. Cerignola sarà invasa dai rifiuti, e le tasche dei privati di milioni di euro”.

Il dirigente di F.I. conclude con un appello alle altre forza di opposizione: “Mi auguro che saremo tutti uniti su questa battaglia, compreso Tommaso Sgarro, che è sempre stato un sostenitore del pubblico e non del privato. Lo dico senza voler sollevare nessuna polemica di sorta. Non dobbiamo assolutamente dividerci su questo tema. Anche perché l’Amministrazione pubblicamente ha tirato in ballo subdolamente anche i consiglieri di minoranza facendo credere che anche loro facciano parte di questa fantomatica Commissione, senza specificare che hanno votato contro”.

Dercole conclude: “E’ necessaria la massimo attenzione, anche perché abbiamo chiesto mesi fa di poter accedere a tutte la documentazione, ma dal Comune non hanno mai risposto. Abbiamo interpellato il Prefetto proprio ieri pomeriggio, poiché è inammissibile che non si risponda ad una richiesta di accesso agli atti. E’ un silenzio che non ci fa star tranquilli. L’ultima volta che Bonito e company si sono comportati in questo modo ci stavano regalando Arminio Erminio, premiato con la costruzione di un nuovo stadio dopo aver interrato rifiuti a Cerignola e nei Reali Siti”, chiosa il segretario di Forza Italia.