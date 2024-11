Il Dipartimento di Studi Umanistici organizza la manifestazione Via Arpi, via maestra, programma di eventi per celebrare la Settimana dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con il patrocinio del Comune di Foggia e dell’Unicef.

L’iniziativa si terrà dal 18 al 22 novembre 2024 presso diverse sedi del Distum e lungo via Arpi, chiusa al traffico veicolare, dal civico 155 al 176.

Grazie alla pedonalizzazione parziale e temporanea del primo tratto stradale lo spazio urbano si trasformerà, infatti, in luogo di aggregazione. La manifestazione propone convegni e seminari a tema, mentre la strada sarà animata con laboratori, workshop e desk informativi dell’Unicef e di varie associazioni di categoria.

Tra gli eventi di “Via Arpi, via Maestra” è prevista l’inaugurazione della mostra Nati ieri, allestimento fotografico che celebra il prezioso immobile di via Arpi n. 155 e la sua antica vocazione dedicata alla cura delle donne e dei bambini. A seguire verrà consegnato alla Città il Baby Pit Stop dell’Unicef, situato nel plesso di via Arpi 155, luogo riservato a tutte le neo mamme e ai loro piccoli che potranno essere allattati e cambiati in tranquillità. L’inaugurazione è in programma il 19 novembre 2024, alle ore 16.00, con un’overture affidata al Conservatorio di Musica Umberto Giordano.

“Il Dipartimento di Studi Umanistici è sempre una fucina di iniziative preziose per il Territorio, a supporto del welfare di prossimità – ha dichiarato il Rettore prof. Lorenzo Lo Muzio – Una vocazione che nasce in primis dalla sua Mission legata alla didattica e alle attività di ricerca ma non solo. Questa manifestazione ci offre, infatti, una preziosa occasione per sottolineare l’impegno della nostra Università nella promozione delle attività di Terza missione attraverso l’attivazione di nuove progettualità che nascono dal desiderio di tutelare valori centrali, come la tutela dei bambini, non solo per la nostra comunità accademica ma per la società nel suo insieme. ”

“Sono molto orgogliosa di presentare questa manifestazione che, grazie a un ricco programma di eventi, trasformerà la nostra strada in un prezioso contenitore culturale – ha dichiarato Barbara De Serio, Direttrice del Dipartimento di Studi umanistici -. Tra le varie iniziative, tutte meritorie e interessanti, mi preme isolare la mostra Nati ieri, un allestimento fotografico, curato dal Dipartimento di Studi Umanistici, che racconta la storia tessuta attraverso le immagini di un luogo che ha vissuto molte vite. Una storia la cui trama è da rintracciare in una vocazione educativa e di cura a cui lo spazio di via Arpi 155 non ha mai rinunciato. Ringrazio per questa partecipazione e per l’entusiasmo con cui è stato accolto l’intero programma e ringrazio l’Unicef e il Comune di Foggia che è sempre al nostro fianco, pronto a sostenerci e aiutarci nell’organizzazione dei nostri eventi”.