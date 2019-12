Nella giornata del 20 dicembre u.s., Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti della Questura di Foggia intervenivano in Corso del Mezzogiorno, su richiesta della locale sala operativa per furto in un supermercato.







Erano le 20:30 circa, quando un uomo si impossessava di 30 panettoni, eludendo la sorveglianza tentava di allontanarsi. I vigilanti accortisi del furto, intervenivano per fermare l’uomo che ormai aveva raggiunto il piazzale con la refurtiva e lo fermavano; nel contempo veniva richiesto l’intervento degli Agenti della Volante che giunti sul posto tempestivamente procedevano alla perquisizione personale e conducevano il malfattore presso gli Uffici della Questura.

L’uomo di 47 anni, risultava con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Dopo gli atti di rito, il predetto veniva condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari a disposizione del Pubblico Ministero. Tutti i panettoni del valore di oltre 100 euro, venivano restituiti al responsabile del supermercato.

Comunicato Stampa

Questura di Foggia