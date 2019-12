Si sono concluse con un lieto fine le ricerche di un uomo originario del Ghana residente a Stornara. Il 71enne, molto conosciuto nella cittadina dei Reali Siti, aveva fatto perdere le sue tracce da oltre 24 ore, al punto che i parenti avevano allertato le autorità locali.







Immediatamente la Prefettura ha attivato un piano di ricerche che, dopo due giorni, ha permesso di rintracciare l’uomo scomparso. Le ricerche sono state effettuate nella zona tra Ascoli Satriano, Candela e Rocchetta Sant’Antonio perché l’ultimo segnale dal cellulare dello scomparso è stato agganciato da un ripetitore della Wind di quella zona.

L’uomo è stato ritrovato in serata, all’interno di un B&B di Candela e non ha saputo dare spiegazioni del suo allontanamento. È stato ritrovato dei Carabinieri della Compagnia di Cerignola, in modo particolare delle stazioni di Rocchetta e Candela.